Россия сохранит устойчивость к западным санкциям. Об этом говорится в докладе американских разведструктур для Конгресса.

Американский Минфин ранее снял санкции на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, находящихся в море и загруженных на суда до 12 марта. Это разрешение позволяет продавать и доставлять эти грузы до 00:01 по восточному времени 11 апреля, фактически предоставляя трейдерам и нефтеперерабатывающим заводам месяц на завершение сделок.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя снятие санкции, заявил, что это ошибка США. По его мнению, данное решение не улучшило ситуацию с ростом цен, так как эталонная марка Brent к 10.00 по Гринвичу снова поднялась до 101 доллара за баррель.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение США о смягчении санкций против российской нефти поспособствует стабилизации мирового рынка. Он добавил, что в Москве допустили нарастание кризиса в секторе энергетики на глобальном уровне.