Депутата Свинцова исключили из ЛДПР

Первой причиной исключения стали действия, порочащие репутацию партии.
Виктория Бокий 18-03-2026 16:08
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов исключен из ЛДПР. Об этом говорится в сообщении фракции партии.

По словам пресс-секретаря лидера Либерально‑демократической партии России Элеоноры Кавшар, решение об исключении Свинцова было принято из-за «действий, порочащих репутацию ЛДПР». Второй причиной стали массовые жалобы россиян на депутата.

«Депутат Свинцов А.Н. исключен из Либерально‑демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято единогласно. В сообщении указано, что по данному вопросу не было предварительных совещаний.

Ранее издание «Ведомости», ссылаясь на свои источники, сообщало, что Свинцова могут исключить из фракции из-за его комментариев про Telegram. Парламентарий делал различные прогнозы, утверждая сначала, что полной блокировки мессенджера в стране не ожидается, затем сообщая, что Роскомнадзор все же приступил к его замедлению.

#госдума #Депутат #лдпр #исключение #Андрей Свинцов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
