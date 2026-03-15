Депутата Свинцова исключили из ЛДПР

Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов исключен из ЛДПР. Об этом говорится в сообщении фракции партии.

По словам пресс-секретаря лидера Либерально‑демократической партии России Элеоноры Кавшар, решение об исключении Свинцова было принято из-за «действий, порочащих репутацию ЛДПР». Второй причиной стали массовые жалобы россиян на депутата.

«Депутат Свинцов А.Н. исключен из Либерально‑демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято единогласно. В сообщении указано, что по данному вопросу не было предварительных совещаний.

Ранее издание «Ведомости», ссылаясь на свои источники, сообщало, что Свинцова могут исключить из фракции из-за его комментариев про Telegram. Парламентарий делал различные прогнозы, утверждая сначала, что полной блокировки мессенджера в стране не ожидается, затем сообщая, что Роскомнадзор все же приступил к его замедлению.