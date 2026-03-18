Российский дрон сжег «Тунгуску» ВСУ в Сумской области

Уничтожение вражеской техники подтвердили кадры объективного контроля.
18-03-2026 13:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет FPV-дрона центра «Рубикон» поразил зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 «Тунгуска» ВСУ в Сумской области. Кадры удара опубликовало Минобороны России.

На видео видно, как беспилотник наводится на боевую машину, укрытую в лесополосе среди деревьев. После захода дрона происходит удар - на кадрах объективного контроля фиксируются взрыв и возгорание.

В Минобороны уточнили, что «Тунгуску» обнаружили в ходе разведки в районе населенного пункта Плаховка. Цель уничтожили точечным ударом, результат подтвердили средствами контроля в реальном времени.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Тунгуска #спецоперация #сумская область #Рубикон #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
