Российский дрон сжег «Тунгуску» ВСУ в Сумской области

Расчет FPV-дрона центра «Рубикон» поразил зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6 «Тунгуска» ВСУ в Сумской области. Кадры удара опубликовало Минобороны России.

На видео видно, как беспилотник наводится на боевую машину, укрытую в лесополосе среди деревьев. После захода дрона происходит удар - на кадрах объективного контроля фиксируются взрыв и возгорание.

В Минобороны уточнили, что «Тунгуску» обнаружили в ходе разведки в районе населенного пункта Плаховка. Цель уничтожили точечным ударом, результат подтвердили средствами контроля в реальном времени.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.