МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: Зеленский получил выговор от ЕК из-за угроз Орбану

После этого в Киеве «смягчили тон», утверждает издание.
Владимир Рубанов 18-03-2026 10:38
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Global Look Press

Еврокомиссия выразила недовольство из-за угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это привело к изменению тона Зеленского, сообщает газета Politico, ссылаясь на европейского чиновника.

Высказывания Зеленского вызвали критику со стороны Еврокомиссии. Кроме того, глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что в Европейском союзе недопустимо, когда кто-либо, даже в состоянии эмоционального напряжения, проявляет неадекватное поведение в отношении лидеров европейских стран.

Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина приняла предложение ЕС о финансировании и ремонте трубопровода «Дружба». По ее словам, специалисты готовы приступить к работам немедленно. Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал действия главы Еврокомиссии и Зеленского «политическим театром».

Украина приостановила транзит российской нефти через свою территорию в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба» 27 января из-за повреждений. В ответ на это Венгрия прекратила поставки дизеля в Украину и заблокировала предоставление Киеву кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до восстановления транзита нефти из России.

#Украина #Владимир Зеленский #Венгрия #Виктор Орбан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 