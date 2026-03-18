Politico: Зеленский получил выговор от ЕК из-за угроз Орбану

Еврокомиссия выразила недовольство из-за угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это привело к изменению тона Зеленского, сообщает газета Politico, ссылаясь на европейского чиновника.

Высказывания Зеленского вызвали критику со стороны Еврокомиссии. Кроме того, глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что в Европейском союзе недопустимо, когда кто-либо, даже в состоянии эмоционального напряжения, проявляет неадекватное поведение в отношении лидеров европейских стран.

Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина приняла предложение ЕС о финансировании и ремонте трубопровода «Дружба». По ее словам, специалисты готовы приступить к работам немедленно. Позднее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал действия главы Еврокомиссии и Зеленского «политическим театром».

Украина приостановила транзит российской нефти через свою территорию в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба» 27 января из-за повреждений. В ответ на это Венгрия прекратила поставки дизеля в Украину и заблокировала предоставление Киеву кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до восстановления транзита нефти из России.