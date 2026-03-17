В Москве задержан бывший зампред правительства Бурятии

Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ.
Владимир Рубанов 17-03-2026 08:26
© Фото: buryatiaofficial, Telegram

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о задержании в Москве бывшего заместителя председателя правительства республики Евгения Луковникова. По словам Цыденова, задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ, где «аффилированные с Луковниковым лица» оказались среди субподрядчиков.

Цыденов назвал экс-зампреда «самым доверенным человеком», которого он лично пригласил из Москвы «как эксперта в области строительства». Глава Бурятии подчеркнул, что «сегодня не те времена, чтобы что-то скрывать».

Луковникова доставят в Улан-Удэ для проведения следственных мероприятий. Должность в правительстве Бурятии он занимал с ноября 2017 года. В январе 2024 года уволился по собственному желанию. В августе того же года Луковников вернулся на пост зампреда и проработал до июня 2025 года, а потом снова уволился по собственному решению.

Третий мост в Улан-Удэ строят с 2020 года. Срок сдачи проекта не раз сдвигался. Теперь подрядчик обещает открыть мост в начале 2027 года. Это должно улучшить транспортную ситуацию в городе и связать Октябрьский и Железнодорожный районы.

#строительство #мост #Задержание #бурятия #Улан-Удэ #алексей цыденов #Евгений Луковников
