Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400

В результате атаки Пакистана на Афганистан погибли 400 человек, еще 250 получили ранения. Об этом пишет Tolo News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Афганистана Хамдуллу Фитрата.

По его словам, эти люди погибли при обстреле пакистанскими военными реабилитационного центра для наркозависимых в Кабуле. Министерство информации и телерадиовещания Пакистана отвергло это утверждение, назвав его «намеренным искажением фактов для дезинформации общественности».

В понедельник вечером сообщалось о взрывах и стрельбе в разных частях Кабула. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан атаковал столичный реабилитационный центр, что привело к жертвам и раненым. Он пообещал ответ на этот удар.

В конце февраля Кабул начал операцию против пакистанских военных вдоль границы, известной как линия Дюранда, в ответ на авиаудары со стороны Пакистана. Исламабад также сообщил о начале военных действий против талибов, объявив о переходе к открытой конфронтации.

Напряженность между двумя странами усилилась в октябре прошлого года, когда в Пакистане произошла серия терактов, которые Исламабад связал с повстанческим движением ТТП. Кабул отверг обвинения в том, что боевики этой группировки находятся на территории Афганистана, и назвал борьбу с ними внутренним делом Пакистана. После недельных авиаударов стороны при посредничестве Катара и Турции достигли соглашения о прекращении огня.