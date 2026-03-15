МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Контрразведка Польши озаботилась ростом пророссийских настроений

Глава польской контрразведки выразил обеспокоенность тем, что особенно быстро такие настроения развиваются в армии, численность которой тоже быстро растет.
Сергей Дьячкин 17-03-2026 07:08
© Фото: Hauke Schrö​der, dpa, Global Look Press

Пророссийских настроений в Польше становится все больше. Об этом газете Rzeczpospolita рассказал глава Службы военной контрразведки страны генерал Ярослав Стружик.

«Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности», - отметил он.

По словам генерала, число пророссийски настроенных лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 тысяч человек, постоянно растет. Он добавил, что за «многими случаями» внимательно следит польская контрразведка.

Также Стружик заявил, что среди лиц, совершающих «диверсии против критической инфраструктуры» Польши, чуть менее 50% - украинцы, несколько десятков процентов - белорусы, но целых 20% - это сами поляки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на желание Польши обзавестись собственным ядерным оружием. По ее словам, подобные шаги не могут рассматриваться в отрыве от позиции соседних государств. По мнению Захаровой, при обсуждении подобных инициатив нужно учитывать не только формальные требования Договора о нераспространении ядерного оружия и нормы МАГАТЭ, но и восприятие угрозы со стороны приграничных стран. Она отметила, что именно настроение соседей является главным элементом в вопросах стратегической стабильности.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна планирует в будущем обладать автономией в вопросах ядерного сдерживания, так как Европа стремится к независимому развитию своих возможностей от США. Туск отметил, что Варшава обсуждает свое предложение по созданию передовой системы ядерного сдерживания с Францией. Кроме того, страна проводит консультации с государствами, приглашенными к участию в этом проекте вместе с Польшей.

#Польша #Варшава #контрразведка #наблюдение #озабоченность #пророссийские настроения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 