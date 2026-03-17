МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве финишировал автопробег «Крым - Россия! Навсегда!»

Маршрут проходил через Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Волгоград и Самару.
Дарья Ситникова 17-03-2026 23:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Автопробег «Крым – Россия! Навсегда!» финишировал в Москве. Акция посвящена 12 годовщине воссоединения полуострова с Россией.

Колонна с символами крымской весны и триколорами стартовала из Симферополя 11 марта. Маршрут проходил через Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Волгоград и Самару.

Делегация посетила знаковые места и улицы. Эта неделя для всей страны и для Крыма стала особенной. В Симферополе люди приносят цветы к памятнику «народному ополчению всех эпох».

За 12 лет полуостров прошел огромный путь и невероятно преобразился. Берега керченского пролива соединил крымский мост. За ним, до самого Севастополя, протянулась трасса «Таврида».

В Симферополе появился современный аэропорт с уникальной архитектурой. В кратчайшие сроки была проложена независимая сеть водоснабжения и с нуля своя энергосеть.

Также были построены сотни новых объектов инфраструктуры: дороги, больницы, детсады и школы. Ко всему этому, провели реконструкцию дворцов и музеев.

#Россия #Крым #годовщина #автопробег
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 