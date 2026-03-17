В Москве финишировал автопробег «Крым - Россия! Навсегда!»

Автопробег «Крым – Россия! Навсегда!» финишировал в Москве. Акция посвящена 12 годовщине воссоединения полуострова с Россией.

Колонна с символами крымской весны и триколорами стартовала из Симферополя 11 марта. Маршрут проходил через Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Волгоград и Самару.

Делегация посетила знаковые места и улицы. Эта неделя для всей страны и для Крыма стала особенной. В Симферополе люди приносят цветы к памятнику «народному ополчению всех эпох».

За 12 лет полуостров прошел огромный путь и невероятно преобразился. Берега керченского пролива соединил крымский мост. За ним, до самого Севастополя, протянулась трасса «Таврида».

В Симферополе появился современный аэропорт с уникальной архитектурой. В кратчайшие сроки была проложена независимая сеть водоснабжения и с нуля своя энергосеть.

Также были построены сотни новых объектов инфраструктуры: дороги, больницы, детсады и школы. Ко всему этому, провели реконструкцию дворцов и музеев.