В Китае врачи забыли мужчину в томографе на шесть часов

Как стало известно позже, врач поместила его в аппарат перед концом рабочего дня, а коллега не проверил, выпустили ли пациента из аппарата.
Дарья Ситникова 17-03-2026 02:34
В китайской провинции Хубэй в городе Ухань врачи забыли пациента в томографе на шесть часов. Об этом сообщил портал Sohu.

Известно, что мужчину поздно вечером отправили на МРТ. В среднем процедура занимает около 20 минут. По окончании этого времени пациента не выпустили из аппарата, а сам он побоялся выбираться из него, поскольку томограф продолжал работать.

Пациент остался в аппарате на всю ночь, несмотря на свои крики о помощи. Его услышал уборщик около 06:00 по местному времени, он позвал охрану. К этому времени супруга мужчины объявила его в розыск.

Как выяснилось позже, исследование завершилось вовремя, однако пациента забыли в томографе из-за пересменки. Врач поместила его в аппарат перед концом рабочего дня, а коллега не проверил, выпустили ли пациента из аппарата, пишет 360.ru.

Комиссия постановила, что врачи нарушили протокол передачи смены. Виновных отстранили от работы, а перед пациентом извинились.

Ранее стало известно, что немецкий медбрат убил десять пациентов ради тишины в ночную смену. Его приговорили к пожизненному заключению, среди обвинений - покушение на убийство еще 27 человек.

#Китай #врачи #мрт #больница #томография
