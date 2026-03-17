SZ: в ФРГ начался суд против украинцев по делу о диверсиях

Три украинца отправили из Кельна на Украину две посылки, в которых были активированные GPS-трекеры.
Виктория Бокий 17-03-2026 22:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Германии начались слушания по делу против трех граждан Украины, которых подозревают в подготовке диверсий на грузовом транспорте. Об этом сообщает Stuttgarter Zeitung.

«Трое молодых людей <...> предположительно, шпионили за почтовыми маршрутами с целью последующего их саботажа с помощью зажигательных бомб», —приводит фрагмент из материала RT.

Известно, что 22-летний Даниил Б., 25-летний Владислав Т. и 30-летний Евгений Б. в конце марта 2025 года отправили из Кельна на Украину две посылки. Отмечается, что в них лежали активированные GPS-трекеры.

Специалисты предполагают, что целью злоумышленников был сбор информации о маршрутах и транспортных процедурах службы доставки. Им нужны были эти данные, чтобы в дальнейшем отправлять посылки с самодельными зажигательными и взрывными устройствами. По данным газеты, эти посылки предназначались для поджогов в Германии.

Напомним, в ноябре 2025 года в Польше повредили железную дорогу, ведущую на Украину. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал это диверсией, обвинив в произошедшем украинцев. Чуть позже арестовали четверых подозреваемых в подрыве польских ж/д путей.

#Германия #Диверсия #суд #Украинцы #грузовой транспорт
