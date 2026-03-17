«Дорога жизни»: на Ладоге водолазы обнаружили артефакты со времен блокады

Артефакты будут отсняты и «оцифрованы» для ГИС-портала «Россия - от моря до моря». Память о тружениках «Дороги жизни» точно будет сохранена.
Павел Кутаренко 17-03-2026 22:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Ладожском озере начались водолазные работы по обследованию историко-культурных артефактов. Данные о неизвестных объектах на дне были получены ранее при помощи съемки многолучевым эхолотом, но только сейчас, благодаря благоприятной погоде, удалось начать их подводное исследование. Команда фонда «Люди Моря» установила, что это суда и машины, работавшие на «Дороге жизни», но погибшие в годы блокады Ленинграда.

Пока одни специалисты готовят майну для погружения водолазов, другие проверяют их снаряжение. Оно особое - ледового класса, сразу с двумя дыхательными аппаратами: основным и резервным. Условия для проведения подводных работ сложные, но благоприятные.

«В Ладожское озеро не втекают источники пресной воды и реки. Вода менее взбаламученная, прозрачная. По прозрачности воды сейчас самый оптимальный период для выполнения подводных технических работ. Температура воды от 0, до -1», - рассказал руководитель группы выполнения подводных технических работ Вячеслав Харитонов.

Первым под воду опускают гидролокатор кругового обзора, чтобы сканировать дно. Уже первые снимки позволяют исследователям предположить, что под ними находится грузовик «ГАЗ-АА» - трудяга «Дороги жизни».

Чтобы подтвердить предположения, под воду отправляют беспилотный аппарат. Его видеокамера фиксирует, что на песчаном дне действительно лежит шасси «полуторки», от кабины и кузова ничего не осталось, ведь машина погибла 80 с лишним лет назад.

В годы блокады именно по Дороге жизни в Ленинград привозили продукты и боеприпасы, эвакуировали женщин и детей на большую «землю». Сотни грузовиков ежедневно курсировали по ладожскому льду под обстрелами и бомбежками. Каждая четвертая машина тогда не возвращалась из рейса.

Водолаз Виталий Ерин уходит на глубину. Его дед-фронтовик дошел до Берлина, а бабушка всю блокаду проработала в госпитале, она выжила благодаря ладожской трассе. Под коробкой передач «полуторки» Виталий находит мужской ботинок. Возможно, он принадлежал водителю грузовика, погибшего вместе с машиной.

Специалисты фонда «Люди моря» начали обследовать подводные артефакты благодаря проекту «Чистая Ладога», инициативу поддержал президент России. Всего за пару дней уже удалось исследовать несколько грузовиков: «полуторок» и уникальную баржу «ленинградку», на которой в летний сезон по Ладоге перевозили железнодорожные вагоны.

«Наша совместная работа с правительством Ленобласти - это уникальная связующая, которая позволяет историкам, археологам посмотреть на совершенно других современных технологических возможностях на наше культурное наследие», - объяснил президент фонда «Люди моря» Артем Мельников.

Станут ли поднимать со дня обнаруженные артефакты пока не известно, но они будут отсняты и «оцифрованы» для ГИС-портала «Россия - от моря до моря». Поэтому память о тружениках «Дороги жизни» точно будет сохранена.

#Ленинград #Дорога жизни #наш эксклюзив #артефакты #ладожское озеро #обследование #водолазные работы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
