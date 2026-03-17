Жители Димитрова обманом спаслись от принудительной украинской эвакуации. Родители врали боевикам ВСУ, что дети давно уехали в Европу. На самом деле они прятались в подвалах месяцами, дожидаясь прихода российской армии.

Сегодня в пункте временного размещения маленький праздник для новой группы людей эвакуированных из Димитрова. Всеволод Черныш один из них, он не выпускает из рук свою собаку. Она прошла с его семьей все тяготы четырех месяцев подвальной жизни. Мужчина показал на телефоне фото двух российских штурмовиков, которые первыми пришли и спасли их. Их имена Александр и Евгений, о себе оставили только приятные впечатления.

В ПВР у Всеволода прямо произошла неожиданная приятная встреча. Он спустя долгое время увиделся со своей одноклассницей Таней Внуковской. Боевики ВСУ принудительно вывозили школьников на свою территорию. И им вместе с родителями приходилось идти на хитрость.

Таню вывезли из Димитрова вместе с мамой и папой. Еще утром их жизнь была в опасности, хоть в их подвале они и наладили полноценный быт и жили дружно вместе со всеми соседями. Теперь все позади. Можно спокойно общаться со знакомыми, вдоволь наесться горячего супа и хоть целый день пить чай со сладостями.

«В сентябре 2024 года нам перекрыли интернет, свет и воду. Украина все сделала, выживала нас всеми путями: с осени нас начали обстреливать минами. В окна даже кидали гранаты, закидывали подвалы там, где люди. Украинцы мародерили, можно даже так сказать: ходили по домам и напивались и стрелялись даже», - рассказала жительница Димитрова Татьяна Внуковская.

Таня несмотря на юный возраст понимала, что украинские СМИ промывают им мозги, настраивая против русских людей. Правильное воспитание Тане дали ее родители, которые живя при Киевском режиме всегда оставались патриотами России.

Людям, которые несмотря на холод и бомбежки ждали Россию, сейчас помогают волонтеры со всей страны. Рискуя жизнью, наши военные полицейские сейчас выводят в безопасную зону жителей Димитрова и Красноармейска.

«Люди эвакуируются охотно. Даже кто не может сам оказывается помощь: носилки, машина. Все это отработано. В первую очередь ты отвечаешь за жизнь тех людей, которых ты эвакуируешь», - поделился врио заместителя военного коменданта по военно-политической работе Владимир Челноков.

Для новых россиян в ПВР Донецкой народной республики ускоренно помогают оформить документы: получить гражданство и новый паспорт. Содействуют в любых вопросах.

Когда будет решен вопрос с документами у людей, вернувшихся в родную гавань, начнется новая жизнь. Таня Внуковская хочет выучиться на врача. Всеволода Черныша ждут родные на Ямале и в Крыму. У этих людей неподдельная любовь и благодарность к России. Как доказательство - многочисленные надписи на стенах: «Спасибо за все!».