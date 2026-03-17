Тело зарезанного 12-летнего мальчика нашли в квартире в Ногинске

В одной из квартир подмосковного Ногинска обнаружили тело 12-летнего ребенка. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

На теле мальчика ножевые ранения в области грудной клетки. По данным следствия, именно от полученных ран он скончался.

По данным СК РФ, мать ребенка находилась без сознания в этой же квартире, где нашли тело ее сына. Сообщается, что они приехали из Москвы в Ногинск, где остановились в арендованной квартире.

На следующий день после их заселения приехала собственница и, увидев произошедшее, вызвала полицию. Известно, что мать убитого мальчика сейчас находится в реанимации.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка. Следователи и криминалисты находятся на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.