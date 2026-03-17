Тело зарезанного 12-летнего мальчика нашли в квартире в Ногинске

Мать ребенка находилась без сознания в той же квартире, где нашли тело ее сына.
Виктория Бокий 17-03-2026 19:04
© Фото: Telegram/mosoblproc © Видео: Telegram/gsuskmosobl, СК России

В одной из квартир подмосковного Ногинска обнаружили тело 12-летнего ребенка. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

На теле мальчика ножевые ранения в области грудной клетки. По данным следствия, именно от полученных ран он скончался.

По данным СК РФ, мать ребенка находилась без сознания в этой же квартире, где нашли тело ее сына. Сообщается, что они приехали из Москвы в Ногинск, где остановились в арендованной квартире.

На следующий день после их заселения приехала собственница и, увидев произошедшее, вызвала полицию. Известно, что мать убитого мальчика сейчас находится в реанимации.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка. Следователи и криминалисты находятся на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

#ребенок #СК РФ #Прокуратура #следствие #ногинск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
