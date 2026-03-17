Синоптик рассказал, как долго продержится теплая погода в Москве

Сейчас в столице наблюдается погода на 4-6 градусов выше нормы.
Виктория Бокий 17-03-2026 15:24
Теплая погода будет радовать москвичей вплоть до начала следующей недели. В столице не ожидаются осадки, будет стабильно солнечная погода с температурой на 4-6 градусов выше нормы. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал начальник отдела Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Практически до начала следующей недели ожидается переменная облачность, без осадков, и тепло примерно на 4-6 градусов выше нормы. В дневные часы ожидается +8...+12 градусов, в ночные - от -4 до нуля градусов», - поделился собеседник телеканала.

Специалист также рассказал, когда в Москве растает снег. По его словам, тает снежный покров медленно, всего по 1-2 см в день. При самом лучшем раскладе, если теплая погода будет сохраняться в столице, снег полностью растает к началу апреля.

Ранее сообщалось, что температура в Москве может побить четвертый рекорд за этот март. Предыдущий температурный максимум был зафиксирован в 2015 году, когда воздух прогрелся до +9,8.

