Актер Мэтт Кларк из фильма «Назад в будущее 3» умер в 89 лет

Умер американский актер Мэтт Кларк, наиболее известный по роли бармена в фильме «Назад в будущее 3», сообщает aif.ru со ссылкой на портал TMZ. Ему было 89 лет.

В воскресенье утром актер ушел из жизни в своем доме в Остине, штат Техас. Причиной смерти стали осложнения после операции. Несколько месяцев назад он сломал позвоночник.

Кларк на телевидении участвовал в таких сериалах, как «Шоу Джеффа Фоксворти», «Грейс в огне», «Уолтоны», «Магнум», «Частный детектив», «Практика», «Надежда Чикаго», а также в мини-сериалах «Ветры войны» и «Варвары у ворот». За пять десятилетий Кларк снялся в 120 фильмах и сериалах, но его любимым жанром оставались вестерны.

Характерный актер наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Жизнь и времена судьи Роя Бина» с Полом Ньюманом, «Ковбои» с Джоном Уэйном и «Джоси Уэйлс - человек вне закона» с Клинтом Иствудом.

По словам родных артиста, Мэтт Кларк пользовался уважением среди коллег и любил свою работу. При этом он не стремился к славе и считал свою карьеру успешной. Родные актера отметили, что он умер так, как жил - на своих условиях. Помимо дочери, у него остались третья жена Шэрон, на которой он женился в январе 2000 года, трое сыновей и множество внуков.