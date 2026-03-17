МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Актер Мэтт Кларк из фильма «Назад в будущее 3» умер в 89 лет

Причиной смерти стали осложнения после операции на позвоночнике.
Владимир Рубанов 17-03-2026 11:54
© Фото: D. Long, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Умер американский актер Мэтт Кларк, наиболее известный по роли бармена в фильме «Назад в будущее 3», сообщает aif.ru со ссылкой на портал TMZ. Ему было 89 лет.

В воскресенье утром актер ушел из жизни в своем доме в Остине, штат Техас. Причиной смерти стали осложнения после операции. Несколько месяцев назад он сломал позвоночник.

Кларк на телевидении участвовал в таких сериалах, как «Шоу Джеффа Фоксворти», «Грейс в огне», «Уолтоны», «Магнум», «Частный детектив», «Практика», «Надежда Чикаго», а также в мини-сериалах «Ветры войны» и «Варвары у ворот». За пять десятилетий Кларк снялся в 120 фильмах и сериалах, но его любимым жанром оставались вестерны.

Характерный актер наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Жизнь и времена судьи Роя Бина» с Полом Ньюманом, «Ковбои» с Джоном Уэйном и «Джоси Уэйлс - человек вне закона» с Клинтом Иствудом.

По словам родных артиста, Мэтт Кларк пользовался уважением среди коллег и любил свою работу. При этом он не стремился к славе и считал свою карьеру успешной. Родные актера отметили, что он умер так, как жил - на своих условиях. Помимо дочери, у него остались третья жена Шэрон, на которой он женился в январе 2000 года, трое сыновей и множество внуков.

#Кино #сша #Голливуд #актер #культура #назад в будущее #Мэтт Кларк
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 