МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Ланцет» спалил транспортер ВСУ на Краснолиманском направлении

Удар высокой точности нанесли бойцы отдельной бригады спецназначения группировки войск «Запад».
17-03-2026 08:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет разведывательно-ударного комплекса с барражирующим боеприпасом «Ланцет» группировки «Запад» уничтожил военную технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Соответствующие кадры показало Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что удар осуществил расчет отдельной бригады специального назначения группировки войск «Запад». Российские бойцы в ходе ночной воздушной разведки выявили перемещение многоцелевого транспортера-тягача (МТ-ЛБ) противника с личным составом.

Координаты цели в режиме реального времени были переданы на командный пункт подразделения БПЛА. Получив целеуказание, расчет быстро подготовил к применению барражирующий боеприпас «Ланцет», оснащенный осколочно-фугасной боевой частью и тепловизионной камерой для ночных вылетов. Дроноводы осуществили запуск.

В условиях ограниченной видимости беспилотник преодолел зону действия средств ПВО и РЭБ киевского режима, после чего точно вышел в заданный район. В результате высокоточного поражения цель была уничтожена. Используемая тактика позволяет наносить точечные удары по ключевым объектам боевиков круглосуточно. При этом риски для личного состава минимизированы.

Ранее Министерство обороны России показало, как в ходе выполнения огневых задач артиллеристы группировки войск «Юг» применили высокоточный боеприпас «Краснополь», который уничтожил замаскированный в лесу танк ВСУ. Наведение на цель осуществлялось с помощью лазерного целеуказателя-дальномера. Он обеспечивает подсветку и наведение снаряда на объект противника.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Запад #ланцет #краснолиманское направление #барражирующий боеприпас #Дроноводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 