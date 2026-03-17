Расчет разведывательно-ударного комплекса с барражирующим боеприпасом «Ланцет» группировки «Запад» уничтожил военную технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Соответствующие кадры показало Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что удар осуществил расчет отдельной бригады специального назначения группировки войск «Запад». Российские бойцы в ходе ночной воздушной разведки выявили перемещение многоцелевого транспортера-тягача (МТ-ЛБ) противника с личным составом.

Координаты цели в режиме реального времени были переданы на командный пункт подразделения БПЛА. Получив целеуказание, расчет быстро подготовил к применению барражирующий боеприпас «Ланцет», оснащенный осколочно-фугасной боевой частью и тепловизионной камерой для ночных вылетов. Дроноводы осуществили запуск.

В условиях ограниченной видимости беспилотник преодолел зону действия средств ПВО и РЭБ киевского режима, после чего точно вышел в заданный район. В результате высокоточного поражения цель была уничтожена. Используемая тактика позволяет наносить точечные удары по ключевым объектам боевиков круглосуточно. При этом риски для личного состава минимизированы.

Ранее Министерство обороны России показало, как в ходе выполнения огневых задач артиллеристы группировки войск «Юг» применили высокоточный боеприпас «Краснополь», который уничтожил замаскированный в лесу танк ВСУ. Наведение на цель осуществлялось с помощью лазерного целеуказателя-дальномера. Он обеспечивает подсветку и наведение снаряда на объект противника.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.