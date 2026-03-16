В Белгородской области три человека пострадали от ударов дронов ВСУ

Двое мужчин и женщина получили ранения в Белгородской области из-за ударов дронов ВСУ. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

«Три мирных жителя пострадали в результате очередных террористических атак ВСУ», - говорится в публикации главы региона.

Он уточнил, что в селе Ржевка Шебекинского округа боевики киевского режима нанесли удар дроном по легковому автомобилю. В результате был ранен мужчина. Он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения грудной клетки, ног и руки. Губернатор добавил, что бойцы самообороны доставили в Шебекинскую Центральную райбольницу.

Также Гладков сообщил, что еще одному мужчине диагностировали минно-взрывную травму. Уточняется, что он получил слепые осколочные ранения грудной клетки и ноги. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Кроме того, как сообщил Гладков, в селе Мощеное была ранена женщина. Ее доставили в больницу №2 в Белгороде.