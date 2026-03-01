Застрявший в Дубае глава минобороны Италии сообщил, что находится в безопасности

Глава минобороны Италии, застрявший в Дубае из-за начавшегося в регионе вооруженного конфликта, сообщил, что его жизни ничего не угрожает. Связаться с политиком удалось газете Washington Post.

Итальянский министр Гуидо Крозетто прибыл в ОАЭ гражданским рейсом вместе со своей семьей. По словам чиновника, поездка планировалась не как рабочий визит, а как небольшой отпуск, из-за чего он и не может покинуть страну на правительственном самолете.

«Я пытаюсь успокоить нервы всех, кто находится вокруг меня. Я не думаю, что следует ожидать крупной атаки на Дубай. Я окружен людьми, которые плачут или кричат, в особенности дети. Такая обстановка по всему Дубаю», - сообщил Крозетто.

Глава итальянского оборонного ведомства также уточнил, что его семья находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что из-за атак по Дубаю иранских дронов пострадал знаменитый пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, более известный как «Парус».