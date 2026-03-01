МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Застрявший в Дубае глава минобороны Италии сообщил, что находится в безопасности

Он не может покинуть ОАЭ из-за начавшегося конфликта с Ираном.
Тимур Юсупов 01-03-2026 06:25
© Фото: Roberto Monaldo, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава минобороны Италии, застрявший в Дубае из-за начавшегося в регионе вооруженного конфликта, сообщил, что его жизни ничего не угрожает. Связаться с политиком удалось газете Washington Post.

Итальянский министр Гуидо Крозетто прибыл в ОАЭ гражданским рейсом вместе со своей семьей. По словам чиновника, поездка планировалась не как рабочий визит, а как небольшой отпуск, из-за чего он и не может покинуть страну на правительственном самолете.

«Я пытаюсь успокоить нервы всех, кто находится вокруг меня. Я не думаю, что следует ожидать крупной атаки на Дубай. Я окружен людьми, которые плачут или кричат, в особенности дети. Такая обстановка по всему Дубаю», - сообщил Крозетто.

Глава итальянского оборонного ведомства также уточнил, что его семья находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что из-за атак по Дубаю иранских дронов пострадал знаменитый пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, более известный как «Парус».

#в стране и мире #Министерство обороны #италия #оаэ #арабо-израильская война #политики #дубай #арабо-израильский конфликт #Гуидо Крозетто
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 