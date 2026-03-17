Дроноводы сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении

Расчеты беспилотников уничтожили три пикапа ВСУ, не допустив восполнения вражеских позиций личным составом и пополнения запасов продовольствия.
17-03-2026 06:41
В зоне СВО на Константиновском направлении расчеты FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили транспортные средства ВСУ и сорвали ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что специалисты подразделения войск беспилотных систем в составе 8-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск выявили перемещение нескольких пикапов ВСУ с живой силой и грузом для украинских подразделений. В этот район наши военнослужащие немедленно направили FPV-дроны.

В результате расчеты беспилотников уничтожили три пикапа ВСУ. Тем самым они не допустили восполнения вражеских позиций личным составом и пополнения запасов продовольствия.

В военном ведомстве ранее сообщили, что российские военнослужащие обнаружили неприятельский танк в лесополосе на Константиновском направлении. Наведение на цель осуществлялось с помощью лазерного целеуказателя-дальномера.

Во время выполнения огневых задач артиллеристы группировки войск «Юг» применили высокоточный боеприпас «Краснополь». Он уничтожил замаскированный в лесу танк ВСУ.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
