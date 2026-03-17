Дроноводы сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении

В зоне СВО на Константиновском направлении расчеты FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили транспортные средства ВСУ и сорвали ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что специалисты подразделения войск беспилотных систем в составе 8-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск выявили перемещение нескольких пикапов ВСУ с живой силой и грузом для украинских подразделений. В этот район наши военнослужащие немедленно направили FPV-дроны.

В результате расчеты беспилотников уничтожили три пикапа ВСУ. Тем самым они не допустили восполнения вражеских позиций личным составом и пополнения запасов продовольствия.

В военном ведомстве ранее сообщили, что российские военнослужащие обнаружили неприятельский танк в лесополосе на Константиновском направлении. Наведение на цель осуществлялось с помощью лазерного целеуказателя-дальномера.

Во время выполнения огневых задач артиллеристы группировки войск «Юг» применили высокоточный боеприпас «Краснополь». Он уничтожил замаскированный в лесу танк ВСУ.

