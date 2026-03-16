«Умная госпитализация»: в столичных больницах стартовал уникальный проект

В Москве стартовал уникальный проект «Умная госпитализация». Теперь пациент может самостоятельно выбрать дату планового лечения в стационаре и саму больницу из нескольких предложенных вариантов. Раньше же людям приходилось ждать, когда в стационаре появится свободное место.

Ивана беспокоит заложенный нос, скапливание слизи по утрам и храп по ночам. Врач задает уточняющие вопросы и делает вывод: у пациента искривление носовой перегородки. В таких случаях, как правило, необходима операция. Но чтобы лечение прошло быстрее, доктор предлагает создать заявку в системе «Умная госпитализация». Решение по заявке поступит не позднее 15 рабочих дней.

Программа умной госпитализации подразумевает три шага: создание заявки лечащим врачом в приложении ЕМИАС. После этого ожидание списка больниц, которые готовы принять пациента. А затем выбор удобного времени стационара. Самое главное, что человек сразу узнает о сроках предполагаемой госпитализации.

В ответе на заявку больницы сразу объяснят и курс лечения. Когда врач свяжется с пациентом, то предоставит полный список медучреждений. А также план операций и дальнейшего восстановления, который предлагает каждая из больниц.

«С внедрением проекта "Умная госпитализация" у нас появился новый, удобный, простой и эффективный маршрут, который виден и для пациента, и для врача. Если раньше пациенту давалось заявление на конкретную клинику, то он мог прийти и там могло оказаться, что нет свободных мест. Теперь все стационары города готовы помочь, а это бывает до четырех, пяти и более откликов от стационаров», - объяснил заведующий отоларингологическим отделением 220 поликлиники Москвы Денис Заутер.

Юлия Чихрова обратилась пару недель назад к неврологу. Пациентка прошла обследование МРТ. Врач сказал, что нужна срочная операция и создал заявку в программе «Умная госпитализация». Юлия выбрала один из девяти стационаров, готовых принять ее на лечение. Она остановилась на больнице в Коммунарке. За пару дней девушка сдала все необходимые анализы и уже готовиться к операции.

«Все удивлены, что я за два дня смогла сдать все анализы, то есть все. Обычно эта процедура у людей вызывает негатив, потому что это долго и сложно. Нужно идти к врачу, чтобы тебе открывали. Здесь иначе. Ты приезжаешь и врач сразу перед операцией все открывает и все», - рассказала пациентка ММЦК «Коммунарка» Юлия Чихрова.

Пациенту теперь не нужно приходить в больницу для дополнительного осмотра у врача. Специалист заочно узнает о диагнозе и симптомах. Затем он решает: может ли клиника принять пациента в стационар.

«Открываю заявку на стационар, где я вижу полностью последние лабораторные и инструментальные данные, которые человек проходил. Оцениваю свои возможности в плане лечения этого пациента. Отвечаю на заявку: это будет или госпитализация, или консультация. Человек записывается к нам, мы отбираем уже на оперативное лечение», - поделился заведующий консультативно-диагностического отделения ММКЦ «Комунарка» Роберт Джоев.

Раньше из-за затяжного процесса госпитализации некоторые анализы устаревали и пациентам приходилось заново проходить осмотр. Сегодня по программе умной госпитализации часть анализов можно сдать в диагностическом отделении больницы.

До этого связь между поликлиниками и больницами была минимальной. Ежегодно в Москве более 500 тысяч человек нуждается в плановой госпитализации. Однако часть пациентов после получения направления не проходили лечение в стационаре.

«Количество людей, которые получили направление в стационар и не дошли до стационара, сократилось больше чем на треть: 90% всех выданных направлений на госпитализацию с оказанием плановой медицинской помощи. Сроки сократились на полтора раза, а общее количество людей, которых мы лечили в стационаре в 2025 году по сравнению с 2023, увеличилось на 100 тысяч человек», - объяснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество вылечившихся в стационаре увеличилось на 100 тысяч человек. Такой результат показала за два года тестирования в Москве программа «Умная госпитализация».