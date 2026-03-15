Пакистан нанес удар по центру Кабула

Пакистан атаковал беспилотниками Кабул. Об этом сообщает TOLOnews plus.

«Источники подтверждают, что беспилотные летательные аппараты кружат над Кабулом», — говорится в сообщении.

Со слов пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахеда, под удар попал реабилитационный центр. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

По последней информации, взрывы слышны в районах Хайрхана, Арзан Кеймат, а также Тапе-е Маранджан. В последнем из перечисленных находится военный центр армии Афганистана.

Напомним, в конце февраля Афганистан начал масштабное наступление на Пакистан. Сообщалось, что такое решение было принято в ответ на «неоднократные провокации и нарушения со стороны пакистанских военных кругов».