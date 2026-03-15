Актер Шон Пенн вместо церемонии вручения премии «Оскар» поехал на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом заявил сам главарь киевского режима.

В Голливуде Пенну должны были вручить награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Битва за битвой». От его имени статуэтку получил актер Киран Калкин, который год назад сам получил «Оскар» в этой же номинации.

Известно, что Шон Пенн часто приезжает на Украину. Он уже подружился с Зеленским и даже отдал ему на время одного из своих прошлых «Оскаров», вероятно, как актер актеру. Зеленский же хотел переплавить эту статуэтку и пустить на производство пуль для ВСУ.

Ранее сообщалось, что «Оскар» за лучший фильм в 2026 году получила кинокартина «Битва за битвой». Ее автор Пол Томас Андерсон также взял награды в номинации «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».