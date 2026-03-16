Фестиваль «Дух огня»: на что делают ставку молодые режиссеры и сценаристы

В Ханты-Мансийске открылся XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». В этом году участвуют 39 стран, получено 630 заявок от молодых режиссеров, сценаристов, продюсеров. Главный приз за лучший фильм - один миллион рублей. Тема фестиваля - «Дети в кино». В рамках форума запланировано много разных программ - деловых и образовательных. Есть и мастер-классы, на которых выступают звезды киноиндустрии, люди с мировыми именами. Надежда Котормус погрузилась в тему.

Каждый год в столице Югры с шумом встречаются лед и пламя. В снежных декорациях Ханты-Мансийска открывается кинофестиваль «Дух огня» и греет сердца как молодых режиссеров, так и мэтров кинематографа.

«Когда мне скажут на телефоне, трубке - здесь фестиваль огня, и я всегда думаю "о мой боже, там так холодно!" Но там так тепло, потому что там люди в этом культурном круге», - поделился президент фестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица.

Дебютантов морозами не испугать. Режиссер из Колумбии Элиана Ниньо совершила 4 перелета, провела 20 часов в воздухе - все, чтобы презентовать свою картину для юных зрителей.

Ее документальный фильм «Семена» - о девочке, которая отправилась на поиски пропавшей лошади. По таинственному преданию, животное превратилась в облако и вернется с дождем. А вот вызвать его помогут лишь волшебные семена.

«Очень много развлекательного контента для детей, детский рынок, он сложный достаточно в кинематографе, но в то же время это недооцененная огромная аудитория, которая недополучает информацию о реальности, а того, что было бы интересно, что бы их обучало - этого мало, поэтому я стараюсь делать именно это», - рассказала Элиана Ниньо.

И именно на кино для детей и подростков в этом году - особая ставка. В эру быстрого цифрового контента увлечь молодежь полным метром - сложная задача, но именно такое кино может стать окном в реальный мир, уверены организаторы.

«Когда мы говорим о фестивале, ведь очень важно еще поговорить о фильме и с создателями, и друг с другом, и вот этот диалог выводит из цифровой среды в реальную жизнь. И вот это большая сила искусства - кино на большом экране», - отметила отборщик и куратор конкурсной программы «Твое кино» Екатерина Бордачева.

За право представить свои работы на суд российских киноэкспертов и публики боролись режиссеры из 39 стран, которые отправили на фестиваль более шестисот работ.

Режиссер ленты «Мальчик, что знал горы» Зайнаб Шахин из Объединенных Арабских Эмиратов не смогла посетить фестиваль лично, но это не помешало российской публике увидеть ее картину. Юный герой отправляется в опасное путешествие на поиски своей семьи, по пути помогая незнакомцам.

«Мы понимаем, что сегодня мы выполняем в том числе и миссию миротворческую в это непростое время. Объединяя представителей разных народов, национальностей и стирая границы, объединяя людей», - подчеркнул губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

Реализовать такой масштабный международный проект не удалось бы без партнерской поддержки, которая в этом году стала еще крепче.

«Если раньше мы были партнерами, в этом году мы перешли в новый статус - мы стали полноправным соорганизатором фестиваля, мы отвечаем за большую часть культурной программы, мы участвуем в маркетинге, мы занимаемся коммуникациями фестиваля в том числе. Ну и немаловажно, что последние 20 лет "Газпромнефть" рядом с фестивалем, всегда помогала, помогает и, надеюсь, будет помогать ему», - сказал член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Захватить внимание зрителя в мире, который тонет в визуальном контенте, непросто, но дебютантам это удается.

В фильме «В горах. Он» режиссер Саид Толгуров буквально поставил жизнь на паузу. Рассказывая историю своих героев, которые в горах ищут старца, ушедшего умирать. На долгие минуты автор погрузил зал в уединение.

«Вставляя это в фильм, я понимал, на что иду. Операторы, все остальные, команда, они такие - что ты делаешь?! Я говорю: ребята, так надо», - рассказал автор картины.

И отклик публики не заставил себя ждать.

«Сейчас люди очень мало бывают наедине сами с собой, в тишине, боятся темноты, тишины, а это как раз то, чего не хватает, то есть такие очень глубокие смыслы там затрагиваются», - поделилась впечатлениями Анна Голован.

Уже более двадцати лет фестиваль дарит киномиру новые имена и не только, рассказывает лауреат конкурса, известный российский режиссер и продюсер Сергей Члиянц.

«Я на этом фестивале познакомился с женой. Правда, прямо на церемонии открытия познакомился с женой. На том же самом фестивале я получил главный приз, это был первый фестиваль, это была золотая тайга, и это было за фильм "Бумер"», - отметил Члиянц.

Многоголосый диалог на универсальном языке кино снова состоялся. Победитель в номинации полнометражный российский дебют - лента Антона Мамыкина «Космос засыпает». Лучшей международной работой стала картина «Глухая» испанского тандема Эвы Либертад и Гарсии Лопес. Участники разлетаются на разные концы планеты, чтобы через год вновь встретиться здесь же и поговорить о главном.