МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Воробьев проинспектировал терапевтический корпус Раменской больницы

В здании XIX века усилили стены и перекрытия, обновили фасад и кровлю, провели коммуникации.
Ян Брацкий 16-03-2026 18:42
© Фото: mosreg.ru

Терапевтический корпус Раменской больницы откроют после капитального ремонта к концу марта. Строители завершили все работы на объекте, сейчас в здании запускают инженерные системы и устанавливают новую мебель. Ход работ проинспектировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также он пообщался с сотрудниками больницы.

«В Подмосковье в рамках национальных проектов есть большие перемены в сфере образования - мы строим школы, делаем по президентской программе капитальный ремонт - здесь, в Раменском, и в других округах. И, конечно, здравоохранение - это тоже наш приоритет», - напомнил губернатор.

В здании, которое построили в конце XIX века, усилили стены и перекрытия, обновили фасад и кровлю, провели новые коммуникации. По словам Воробьева, одной из ключевых задач остается привлечение медработников. Не забыли и о пациентах. В стенах корпуса создали комфортные условия и для них, пишет 360.ru.

Сейчас стационар располагает 175 койками. В каждой палате с комфортом разместятся два-три человека. Внутри есть собственные санузлы. Ежегодно помощь в терапевтическом корпусе смогут получать 2 000 пациентов. После ремонта планируют открыть новые отделения - сердечно-сосудистой хирургии и гемодиализа.

«Сейчас будет стационарное отделение, свои врачи, которые в круглосуточном режиме смогут оказывать помощь как экстренным больным, так и плановым», - отметил завотделением сердечно-сосудистой хирургии Александр Пронченко.

С 2018 года в Раменском построили шесть фельдшерских здравпунктов в деревнях Аксеново, Хрипань, Нижнее Велино, Бисерово, Нестерово и селе Ульянино. В 2023 году реконструировали Удельнинскую поликлинику. Работу в этом направлении продолжают по всему региону.

#Московская область #больница #губернатор #раменское #Воробьев #капремонт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 