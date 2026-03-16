КДК рассмотрит поведение тренеров ЦСКА и «Балтики» в скандальном матче

Также в РФС обсудят неспортивное поведение игроков футбольной команды «Балтика».
Ян Брацкий 16-03-2026 17:20
© Фото: Александр Подгорчук, РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 20 марта рассмотрит поведение главных тренеров ЦСКА и калининградской «Балтики» Фабио Челестини и Андрея Талалаева. Поводом послужил инцидент во время матча 21-го тура Мир РПЛ между двумя этими командами.

По ходу встречи оба тренера дали волю эмоциям и получили по красной карточке, после чего были удалены с поля. Скандал не ограничился словесной перепалкой и завершился потасовкой с участием игроков.

Кроме того, КДК рассмотрит неспортивное поведение тренера «балтийцев» Юрия Нагайцева и неподобающее поведение его подопечных. Предупреждения по ходу эпизода получили сразу пять футболистов.

Матч «Балтика» - ЦСКА состоялся в минувшую субботу в Калининграде. Победу с минимальным счетом одержали хозяева. В составе победителей отличился сальвадорский легионер «Балтики» Брайан Хиль.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #ЦСКА #Балтика #КДК РФС
