КДК рассмотрит поведение тренеров ЦСКА и «Балтики» в скандальном матче

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 20 марта рассмотрит поведение главных тренеров ЦСКА и калининградской «Балтики» Фабио Челестини и Андрея Талалаева. Поводом послужил инцидент во время матча 21-го тура Мир РПЛ между двумя этими командами.

По ходу встречи оба тренера дали волю эмоциям и получили по красной карточке, после чего были удалены с поля. Скандал не ограничился словесной перепалкой и завершился потасовкой с участием игроков.

Кроме того, КДК рассмотрит неспортивное поведение тренера «балтийцев» Юрия Нагайцева и неподобающее поведение его подопечных. Предупреждения по ходу эпизода получили сразу пять футболистов.

Матч «Балтика» - ЦСКА состоялся в минувшую субботу в Калининграде. Победу с минимальным счетом одержали хозяева. В составе победителей отличился сальвадорский легионер «Балтики» Брайан Хиль.