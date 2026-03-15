Венгрия и Словакия решили построить новый газопровод между странами

Венгрия и Словакия намерены построить новый газопровод, обеспечивающий межгосударственную энергобезопасность в условиях осуществляемой со стороны Украины нефтяной блокады. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я встретился со словацким министром энергетики госпожой Саковой, и мы подписали очень важное соглашение. Оно предусматривает строительство нового трубопровода для дизельного топлива и бензина между Венгрией и Словакией», - сказал глава венгерского МИД.

Известно, что в рамках соглашения будет создана траншея в 127 км, по которой можно будет перевозить 1,5 млн тонн нефтепродуктов. Отмечается, что реализацию проекта запланировали к первому полугодию следующего года.

Ожидается, что канал объединит НПЗ и предприятия Братиславы с венгерским городом Сазхаломбатта. Это сделает стороны «более защищенными от шантажа, подобного тому, который наблюдается со стороны Украины при поддержке Берлина и Брюсселя».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Киев не поставит Будапешт на колени, устроив нефтяную блокаду. По его словам, местные компании уже приняли меры по получению нефти по морю в Хорватию, а оттуда по Адриатическому нефтепроводу она будет транспортирована в Венгрию и Словакию.