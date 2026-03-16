Долина через суд требует с мошенников более 170 млн рублей

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина обратилась в суд с требованием взыскать причиненный ей ущерб с мошенников, которые участвовали в афере с продажей ее квартиры. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

«Поступило исковое заявление от представителя Долиной Л.А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей <...>, в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой А.Н., Леонтьева Д.М., Каменецкого А.И. и Основы А.Д», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Все четверо признаны виновными и отбывают разные сроки лишения свободы. Судом установлено, что летом 2024 года они обманом заставили певицу продать квартиру. Вырученные от сделки средства Долина перевела на «безопасные счета». Туда же отправились личные сбережения артистки. Общий ущерб составил как минимум 317 миллионов рублей.

В марте 2025 года суд встал на сторону Долиной и восстановил ее в правах, однако покупательница квадратных метров Полина Лурье осталась без денег и без жилья. Она обратилась в суд высшей инстанции и оспорила право на квартиру. В конце декабря 2025 года суд постановил выселись Долину из квартиры, однако заветные ключи Лурье получила только 19 января. За певицей признали право требовать возмещение имущественного вреда.