Премьер Республики Сербской БиГ подал в отставку, проработав полгода

Минич сообщил, что обсудил этот шаг с президентом Синишей Караном и надеется на новое выдвижение на этот пост.
Владимир Рубанов 16-03-2026 13:58
© Фото: vladars.rs

Премьер-министр Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Саво Минич объявил о своей отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Республики Сербской. Его избрали в сентябре 2025 года.

Решение было принято из-за «внешних факторов», объяснил премьер. Это произошло на фоне разногласий между официальным Сараево и оппозицией из-за процедуры избрания главы правительства РС БиГ. Они считают, что бывший президент Милорад Додик не имел права выдвигать кандидатуру Минича, поскольку суд БиГ ранее отстранил его от должности.

Минич сообщил, что обсудил свою отставку с президентом Республики Сербской Синишей Караном. По его словам, тот выразил намерение вновь выдвинуть Минича на должность главы правительства. Премьер считает, что это покажет «политическую силу, серьезность и устойчивость».

Депутаты Народной скупщины (парламента) РС БиГ 2 сентября 2025 года большинством голосов избрали новое правительство. Его возглавил Саво Минич, ранее занимавший должность главы Минсельхоза. До этого Народная скупщина РС БиГ тоже большинством голосов приняла отставку предыдущего премьер-министра Радована Вишковича.

#Республика Сербская #Милорад Додик #Босния и Герцоговина #синиша каран #Саво Минич
