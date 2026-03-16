В России утвердили перечень приоритетных для технолидерства профессий

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал выделить для приоритетных программ обучения дополнительные бюджетные места в колледжах и вузах.
Ян Брацкий 16-03-2026 12:45
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

В России утвердили перечень из 300 программ обучения в колледжах и вузах по тем специальностям, которые необходимы для обеспечения технологического лидерства страны. Соответствующий документ утвердило правительство Российской Федерации.

«По поручению президента утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах. В него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов», - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, для приоритетных программ обучения будет увеличено число бюджетных мест в средних и высших образовательных учреждениях. Сегодня самые востребованные - это математические, естественные, гуманитарные науки, сельское хозяйство, инженерное дело и прочие, отметил Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин провел заседание Госсовета для обсуждения вопросов подготовки кадров для обновленной экономики страны. Особое внимание было уделено подготовке сотрудников и их дальнейшего профессионального развития.  Еще одной темой для обсуждения стала перезагрузка системы дополнительного профессионального образования.

#в стране и мире #образование #мишустин #вуз #колледж #технологическое лидерство
