Морпехи группировки «Центр» ликвидировали украинский склад боеприпасов

Морские пехотинцы группировки войск «Центр» уничтожили полевой склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цель была обнаружена операторами беспилотников войск беспилотных систем во время воздушной разведки. В одном из заброшенных строений противник оборудовал полевой склад артиллерийских боеприпасов.

Во время вылета оператор заметил в воздухе вражеский гексакоптер, направлявшийся в сторону российских позиций. Было принято решение атаковать его тараном - дрон ВСУ был уничтожен в воздухе. После этого второй беспилотник по координатам нанес удар по обнаруженному складу. Камера дрона зафиксировала двор и хозяйственные постройки, где находились боеприпасы.

Постоянная работа расчетов беспилотников позволяет существенно снижать огневые возможности противника и ограничивать его маневры в зоне ответственности российских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.