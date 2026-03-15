Боррель: фон дер Ляйен превышает полномочия во внешней политике ЕС

По словам экс-главы дипломатии ЕС, развязанная США война противоречит нормам международного права.
Владимир Рубанов 16-03-2026 11:01
© Фото: A. Pérez Meca, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не предпринял достаточных мер для защиты международного права после военных действий США против Ирана. Он также выразил недовольство тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выходит за рамки своих полномочий, активно участвуя во внешней политике блока.

По словам Борреля, война, развязанная США, противоречит нормам международного права и приводит к росту цен на энергоносители. Он подчеркнул, что это выгодно для США, поскольку они экспортируют нефть. Также Боррель указал на предвзятость фон дер Ляйен в пользу США и Израиля.

Экс-глава дипломатии ЕС призвал к приостановке действия торгового соглашения между ЕС и США. Он отметил, что это соглашение было несправедливым с самого начала, и даже Верховный суд США признал его пошлины неконституционными. Боррель также выразил мнение, что новая надбавка в размере 15% не имеет юридического обоснования.

Отношения между Вашингтоном и европейскими странами снова ухудшились после начала военной операции Израиля и США против Ирана. Испания и Британия отказались предоставить американцам свои базы, а Франция и Италия объявили, что применение силы нарушает международное право.

Трамп заявил, что НАТО ожидают плохие времена, если альянс не окажет поддержку США в их противостоянии с Ираном. Президент США усомнился в готовности своих союзников помочь в обеспечении свободного судоходства через Ормузский пролив.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
