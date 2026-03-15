Причиной столкновения трамваев в Москве стал сбой системы управления

Причиной столкновения двух трамваев на северо-западе Москвы стал сбой в работе системы управления вагонами. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Причину выявила комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании производителя. Уточняется, что трамваем управляла «опытный водитель со стажем 23 года». Она действовала в соответствии с должностной инструкцией, добавили в департаменте.

Сервисная компания производителей трамвайных вагонов проводит дополнительное обследование всех подобных систем по всем вагонам этой серии. Это делают для исключения подобных ситуаций в будущем.

Напомним, вчера в районе Волоколамского шоссе столкнулись два трамвая. Пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

На видео с места происшествия можно заметить, как окна транспортного средства выбиты. Салон также получил значительные повреждения.