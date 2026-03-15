Причиной столкновения трамваев в Москве стал сбой системы управления

Сервисная компания производителей трамвайных вагонов сейчас проводит дополнительное обследование всех подобных систем по всем вагонам этой серии для исключения подобных ситуаций в будущем.
Дарья Ситникова 16-03-2026 00:50
Причиной столкновения двух трамваев на северо-западе Москвы стал сбой в работе системы управления вагонами. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«Причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном», - сказано в материале.

Причину выявила комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании производителя. Уточняется, что трамваем управляла «опытный водитель со стажем 23 года». Она действовала в соответствии с должностной инструкцией, добавили в департаменте.

Сервисная компания производителей трамвайных вагонов проводит дополнительное обследование всех подобных систем по всем вагонам этой серии. Это делают для исключения подобных ситуаций в будущем.

Напомним, вчера в районе Волоколамского шоссе столкнулись два трамвая. Пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

На видео с места происшествия можно заметить, как окна транспортного средства выбиты. Салон также получил значительные повреждения.

#Москва #в стране и мире #ДТП #пострадавшие #дептранс #столкновение #трамвай #сбой работы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
