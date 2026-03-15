Бензин в США подорожал на четверть доллара за неделю

Цены на бензин в США вросли на четверть доллара за неделю и продолжают увеличиваться. Как следует из данных Американской автомобильной ассоциации, сегодня за галлон бензина (около 3,8 литров) среднему жителю Штатов придется отдать 3,7 долларов.

Отмечается, что данная цена не является единой для всей страны. Так, например, в Калифорнии цена на бензин выросла до 5,5 долларов за галлон.

Данная ситуация рискует побить антирекорд, установленный в 2022 году администрацией предыдущего президента США Джо Байденом. Тогда средняя цена галлона бензина достигла пяти долларов, на что неоднократно указывал в ходе своей президентской кампании нынешний лидер страны Дональд Трамп, обещавший, что при нем подобная ситуация никогда не повторится.

Ранее, на фоне стремительного роста цен на нефть, Соединенные Штаты допустили отмену закона Джонса, принятого еще в 1920 году. Законопроект требует использования американских судов для перевозки товаров между портами США.