МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бензин в США подорожал на четверть доллара за неделю

В некоторых штатах стоимость галлона топлива достигла 5,5 долларов.
Тимур Юсупов 15-03-2026 22:54
© Фото: Игорь Наймушин, РИА Новости

Цены на бензин в США вросли на четверть доллара за неделю и продолжают увеличиваться. Как следует из данных Американской автомобильной ассоциации, сегодня за галлон бензина (около 3,8 литров) среднему жителю Штатов придется отдать 3,7 долларов.

Отмечается, что данная цена не является единой для всей страны. Так, например, в Калифорнии цена на бензин выросла до 5,5 долларов за галлон.

Данная ситуация рискует побить антирекорд, установленный в 2022 году администрацией предыдущего президента США Джо Байденом. Тогда средняя цена галлона бензина достигла пяти долларов, на что неоднократно указывал в ходе своей президентской кампании нынешний лидер страны Дональд Трамп, обещавший, что при нем подобная ситуация никогда не повторится.

Ранее, на фоне стремительного роста цен на нефть, Соединенные Штаты допустили отмену закона Джонса, принятого еще в 1920 году. Законопроект требует использования американских судов для перевозки товаров между портами США.

#в стране и мире #сша #нефть #цены на бензин #бензин #экономика США #соединенные штаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 