FT: нефтяные компании США из-за конфликта с Ираном могут заработать $60 млрд

Из-за конфликта на Ближнем Востоке сверхприбыль американских нефтяных компаний в 2026 году может превысить 60 миллиардов долларов. Об этом пишет издание Financial Times.

Согласно опубликованным данным, с момента начала операции США и Израиля против Ирана, цены на нефть на мировых рынках взлетели более, чем на 47%, достигнув стоимости в 99 долларов за баррель. По данным аналитиков, если цена продолжит держаться на данной отметке - прибыль американских производителей составит 63,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что за один лишь март Штаты смогли заработать дополнительные пять миллиардов, однако повезло далеко не всем нефтяным компаниям - международные корпорации ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и ВР наоборот понесут убытки, так как их активы сосредоточены в зоне разгоревшегося конфликта.

Ранее заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе со «Звездой» рассказал, что рост цен на нефть может вызвать повторение в Евросоюзе кризиса 21-23 годов.