Пожар вспыхнул в порту Дубая из-за упавших обломков ракет Ирана

Информации о пострадавших пока нет.
Глеб Владовский 01-03-2026 03:09
© Фото: Порт leo_bezna, Х

Падение обломков сбитых средствами ПВО эмирата иранских ракет вызвали пожар в порту Дубая. Об этом сообщили в пресс-службе местных властей.

«Обломки (ракет - Прим. ред.), образовавшиеся в результате воздушного перехвата, вызвали пожар на одном из причалов в порту Джабаль-Али. Команды гражданской обороны Дубая немедленно отреагировали», - говорится в публикации.

Отмечается, что информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что иранский беспилотник атаковал пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, более известный как «Парус». Информации о пострадавших или характере повреждений в результате происшествия нет.

#в стране и мире #пожар #Порт #дубай #Обломки ракеты
