В Подмосковье запустили нейросеть для проверки тетрадей учеников

ИИ-помощник ускорит работу учителей в шесть раз.
Константин Денисов 12-03-2026 03:51
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Пилотный проект по внедрению ИИ-помощника для учителей запустили в школах Московской области. Об этом сообщает 360.ru.

Теперь педагогу достаточно сфотографировать страницы тетрадей и загрузить их в программу. Нейросеть сама проверит ошибки и даже прокомментирует их.

Пока нововведение ввели в эксплуатацию лишь в некоторых школах Дмитрова, Щелкова, Мытищ и Богородского округа. Однако в случае, если электронный помощник хорошо зарекомендует себя, его будут распространять и в остальных учебных заведениях.

Создатели проекта подсчитали, что его деятельность сократит время проверки заданий учителями в шесть раз. Кроме того, в программе предусмотрена обратная связь для преподавателей.

Ранее сообщалось о том, как ИИ-ассистент помог 4 тысячам учителей в Подмосковье готовиться к урокам.

#Московская область #ии #нейросеть #Школы
