Трамп: Вашингтон ожидает потери в операции против Ирана

Глава Белого дома, говоря о потерях американской армии, добавил, что в конце конфликта будет «замечательная сделка для всего мира».
Виктория Бокий 01-03-2026 23:28
© Фото: IMAGO, Kyle Mazza, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает потери в ходе операции против Ирана. Это заявление последовало после гибели трех американских военных.

Глава Белого дома добавил, что в итоге будет «замечательная сделка для всего мира», несмотря на потери. Известно и о пострадавших американских военных, их, по информации центрального командования ВС США, пять.

«У нас трое (погибших. – Прим. ред.), но мы ожидаем (еще. – Прим. ред.) жертв, однако в конечном итоге это будет замечательная сделка для всего мира», - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Ранее Tasnim сообщало, что шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по ОАЭ. По данным агентства, еще два сотрудника американской разведки были ранены. В Вашингтоне пока не подтверждали и не опровергали эту информацию.

