Неизвестный напал на здание синагоги в американском штате Мичиган

Злоумышленник был ликвидирован сотрудниками охраны.
Тимур Юсупов 12-03-2026 22:13
© Фото: HananyaNaftali, X

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в синагоге в американском штате Мичиган, предварительно протаранив здание на автомобиле. Местные СМИ сообщают, что нападавший был ликвидирован сотрудниками охраны.

Согласно имеющейся информации, злоумышленник был вооружен винтовкой. На кадрах с места происшествия видны густые клубы дыма, идущие из здания - предварительно, возгорание было вызвано столкновением с синагогой машины, в которой находился подозреваемый.

По одной из неподтвержденных версий, мужчина мог скончаться еще в машине, так как охрана здания тут же открыла по нему огонь. В таком случае, выстрелы, которые слышали свидетели нападения, были произведены не самим преступником, а сотрудниками службы безопасности.

На месте инцидента работают сотрудники ФБР и Управления по борьбе с терроризмом. Усилены меры безопасности в районе близлежащих еврейских общин. Предварительно, во время теракта не пострадал никто, кроме самого нападавшего.

Ранее сообщалось, что Белый дом дал указание усилить меры безопасности возле здания Капитолия из-за возможных терактов на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

#в стране и мире #Теракт #сша #нападение #Мичиган #синагога #Антисемитизм
