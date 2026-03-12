Украинский борец отвернулся во время исполнения гимна РФ

Украинский борец Артур Костюк демонстративно отвернулся от флагов во время исполнения гимна России на церемонии награждения юношеского чемпионата Европы по борьбе в сербском городе Зренянин.

Спортсмен завоевал бронзовую медаль, однако на пьедестале почета он сошел с третьей ступени и повернулся спиной к флагам.

Об инциденте сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов. Такими действиями спортсмен проявил неуважение и к флагу своей страны, подчеркнул он.

Технический делегат пытался вмешаться в ситуацию, но предотвратить демонстративное поведение не удалось.

В январе бюро United World Wrestling разрешило российским спортсменам до 24 лет выступать на международных соревнованиях под государственным флагом и с исполнением гимна России. Турнир в Зренянине стал первым крупным соревнованием с 2021 года, где российские борцы участвуют с национальной символикой.