Украинский борец отвернулся во время исполнения гимна РФ

Скандал произошел на чемпионате Европы в Сербии.
Дима Иванов 12-03-2026 02:17
© Фото: IMAGO/Kostadin Andonov/United, www.imago-images.de, Global Look Press

Украинский борец Артур Костюк демонстративно отвернулся от флагов во время исполнения гимна России на церемонии награждения юношеского чемпионата Европы по борьбе в сербском городе Зренянин.

Спортсмен завоевал бронзовую медаль, однако на пьедестале почета он сошел с третьей ступени и повернулся спиной к флагам.

Об инциденте сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов. Такими действиями спортсмен проявил неуважение и к флагу своей страны, подчеркнул он.

Технический делегат пытался вмешаться в ситуацию, но предотвратить демонстративное поведение не удалось.

В январе бюро United World Wrestling разрешило российским спортсменам до 24 лет выступать на международных соревнованиях под государственным флагом и с исполнением гимна России. Турнир в Зренянине стал первым крупным соревнованием с 2021 года, где российские борцы участвуют с национальной символикой.

#Спорт #в стране и мире #Сербия #Вольная борьба #Чемпионат Европы по борьбе
