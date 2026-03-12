МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МИД посоветовали не посещать Германию без необходимости

По словам Марии Захаровой, власти ФРГ сознательно считают подозрительным любого россиянина.
Вероника Левшина 12-03-2026 16:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации предостерегли россиян от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенным на сайте Министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением», - приводит слова Захаровой РИА Новости.

По словам дипломата, германские власти сознательно считают подозрительным любого российского гражданина на территории ФРГ. Временно проживающий или постоянно - не имеет значения.

Напомним, ранее МИД РФ опубликовал список нежелательных для посещения стран, куда вошли Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия.

#в стране и мире #Захарова #Германия #мид
