При инциденте на авиазаводе Иркутска пострадали семь человек

На Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы во время подготовки самолета к вылету. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов. В результате пострадали семь человек», - написал он в соцсетях.

Как сообщили в региональном Минздраве, четверых пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

По словам Кобзева, на заводе выясняются обстоятельства инцидента.