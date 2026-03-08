МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
При инциденте на авиазаводе Иркутска пострадали семь человек

Троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение.
Глеб Владовский 12-03-2026 14:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

На Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы во время подготовки самолета к вылету. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов. В результате пострадали семь человек», - написал он в соцсетях.

Как сообщили в региональном Минздраве, четверых пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

По словам Кобзева, на заводе выясняются обстоятельства инцидента.

