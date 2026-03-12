На Урале школьник выстрелил в лоб сверстнику

В школе города Верхняя Пышма под Екатеринбургом накануне, 11 марта, 12-летний школьник выстрелил в другого ученика, об этом сообщил Следственный комитет Свердловской области. Подросток воспользовался предметом, который «внешне похож на пневматический пистолет».

«Случившееся стало возможным из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами образовательного учреждения своих обязанностей по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, а также безопасности учебного процесса», - сообщает следствие.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В настоящий момент нет информации о состоянии пострадавшего.