В Госдуме назвали самые выгодные даты для весеннего отпуска

Не всегда весенний отпуск выгоднее всего брать в мае, который пестрит праздниками. Об этом рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, следует разделять желание отдохнуть побольше и подешевле. Те, кто хочет удлинить себе отдых за счет праздников, должны ориентироваться на май, поскольку праздничные дни не входят в счет отпуска.

Желающие сэкономить могут ориентироваться на апрель. В нем меньше дней, а значит отпускные будут рассчитаны по более выгодному коэффициенту. Кроме того, цены в апреле ниже, чем в мае, по наиболее популярным направлениям, а погода в основном уже теплая.

«Ориентироваться при выборе времени весной лучше сразу на три вещи. Сначала на свою цель: деньги или длина отдыха. Потом на график отпусков, поскольку он обязателен и для работодателя, и для работника. И наконец, на устройство конкретного месяца», - предупредил Говырин.

Он также напомнил, что, помимо праздничных дней, в мае есть еще и два сокращенных рабочих, предшествующих праздничным.