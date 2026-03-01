В Москве и Пскове почтили подвиг десантников 6-й роты

В Пскове и Москве состоялись памятные мероприятия, посвященные подвигу воинов 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, погибших в марте 2000 года в Аргунском ущелье. В церемониях приняли участие представители власти, действующие военнослужащие, ветераны, родные и близкие десантников.

Ровно 26 лет назад в ночь с 29 февраля на 1 марта на высоте 776 в районе чеченского села Улус-Керт девяносто бойцов вступили в бой с крупной группировкой боевиков. Противник значительно превосходил десантников численно. По разным оценкам, речь шла примерно о двух тысячах вооруженных экстремистов. Ценой собственных жизней военнослужащие остановили прорыв бандформирований. Из того боя вернулись лишь шесть человек.

За проявленные мужество и героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Еще 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, большинство из них также посмертно.

Основные мероприятия традиционно прошли на родине легендарного подразделения в Псковской области. У монумента «Купол» в Черехе, на территории воинской части 104-го полка, 1 марта состоялась торжественно-траурная церемония. Цветы к подножию мемориала возложили губернатор региона Михаил Ведерников и временно исполняющий обязанности командира дивизии полковник Юрий Голубович. Почетный караул выстроился у мемориала, была возложена гирлянда воинской славы, память павших почтили минутой молчания.

В этот же день в храме святого Александра Невского прошла заупокойная служба. В Псков приехали родственники погибших со всей страны, сослуживцы и друзья десантников. После панихиды участники направились к мемориальному комплексу защитникам Отечества на погосте Выбуты, где также состоялось возложение цветов и венков.

Памятные мероприятия прошли и в столице. В Москве цветы к памятнику воинам-десантникам возложил временно исполняющий обязанности командующего генерал-майор Сергей Чубарыкин. В церемонии приняли участие представители Псковской области при правительстве России, члены Псковского землячества, юнармейцы, кадеты десантного профиля, а также школьники и активисты патриотических объединений. Почетный караул обеспечила рота Преображенского полка.

Участие руководства и военнослужащих разных поколений подчеркивает: подвиг 6-й роты остается важной частью воинской истории страны. Память о псковских десантниках бережно сохраняется не только в регионе, но и по всей России. Их самоотверженность и верность присяге служат примером для новых поколений защитников Отечества.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

