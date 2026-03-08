Депутат Госдумы поддержал предложение повысить взносы по ОМС для курильщиков

Для курильщиков необходимо повышать взносы по ОМС, потому что они наносят вред своему здоровью, а после лечатся за счет фонда. Об этом рассказал «Звезде» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Там есть вопросы, как определить, что человек курит или не курит, и сколько он там курит и так далее. Да, тут возникает вопрос для правоприменения», - сказал депутат.

Парламентарий отметил, что этот взнос можно взимать через цены на сигареты, которые пойдут в фонд обязательного медицинского страхования.

При этом Тумусов считает, что не следует жестко поступать с теми, кто не следит за своим питанием.

«Нарушения питания могут иметь разные причины. Ну, прежде всего, экономические. У человека элементарно не хватает денег, и он вынужден, грубо говоря, питаться хлебом. Поэтому тут нельзя поддерживать такое предложение, по крайней мере сейчас», - сказал он.

Ранее во Всероссийском союзе страховщиков предложили повысить взносы в ОМС для граждан, которые курят или неправильно питаются. Базовый пакет медицинских услуг по ОМС для россиян должен быть бесплатным, а курильщики и те, кто не следит за питанием, должны платить повышенные взносы.