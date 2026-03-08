МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутат Госдумы поддержал предложение повысить взносы по ОМС для курильщиков

Депутат поддержал повышение взносов ОМС для курильщиков, но не считает правильным увеличивать тарифы для тех, кто не следит за питанием.
Игнат Далакян 11-03-2026 13:25
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Для курильщиков необходимо повышать взносы по ОМС, потому что они наносят вред своему здоровью, а после лечатся за счет фонда. Об этом рассказал «Звезде» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Там есть вопросы, как определить, что человек курит или не курит, и сколько он там курит и так далее. Да, тут возникает вопрос для правоприменения», - сказал депутат.

Парламентарий отметил, что этот взнос можно взимать через цены на сигареты, которые пойдут в фонд обязательного медицинского страхования.

При этом Тумусов считает, что не следует жестко поступать с теми, кто не следит за своим питанием.

«Нарушения питания могут иметь разные причины. Ну, прежде всего, экономические. У человека элементарно не хватает денег, и он вынужден, грубо говоря, питаться хлебом. Поэтому тут нельзя поддерживать такое предложение, по крайней мере сейчас», - сказал он.

Ранее во Всероссийском союзе страховщиков предложили повысить взносы в ОМС для граждан, которые курят или неправильно питаются. Базовый пакет медицинских услуг по ОМС для россиян должен быть бесплатным, а курильщики и те, кто не следит за питанием, должны платить повышенные взносы.

