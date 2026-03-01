МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в результате эксперимента

Соблюдение мер безопасности минимизировало последствия.
Константин Денисов 11-03-2026 00:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сотрудник Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН в Москве пострадал в результате взрыва во время эксперимента. Об этом сообщает РИА Новости.

Взорвалась колба, после чего проводивший эксперимент сотрудник получил осколочные ранения. Соблюдение мер безопасности помогло избежать более серьезных последствий. Другие подробности инцидента не сообщаются.

На место происшествия была вызвана скорая. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Внутри помещения, в котором проводился эксперимент, никаких разрушений не зафиксировано.

#Москва #в стране и мире #взрыв #ран #эксперимент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 