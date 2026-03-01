Сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в результате эксперимента

Сотрудник Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН в Москве пострадал в результате взрыва во время эксперимента. Об этом сообщает РИА Новости.

Взорвалась колба, после чего проводивший эксперимент сотрудник получил осколочные ранения. Соблюдение мер безопасности помогло избежать более серьезных последствий. Другие подробности инцидента не сообщаются.

На место происшествия была вызвана скорая. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Внутри помещения, в котором проводился эксперимент, никаких разрушений не зафиксировано.