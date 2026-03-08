Минимум семь человек погибли при обрушении крупнейшей свалки Индонезии

Минимум семь человек погибли в результате обрушения крупнейшего мусорного полигона Индонезии - Бантарагебанг в Джакарте. Об этом сообщила руководитель местного спасательного агентства Десиана Картика Бахари.

Тела всех погибших обнаружены, и поисково-спасательные работы уже завершены. Жертвами инцидента стали водители грузовиков и продавцы местных лавок.

«Мы получили информацию от полиции, что двое из считавшихся пропавшими находятся в безопасности и вернулись домой», - рассказала журналистам Бахари.

К поиску погребенных под отходами были привлеченеы свыше 200 волонтеров и специальные БПЛА с тепловизорами. Причиной происшествия стали сильные ливни. Из-за увлажнения почвы произошел сход отходов.

Площадь свалки составляет 110 га. Ежегодно сюда свозят до семи тысяч тонн мусора.