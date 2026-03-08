Погода помогла бойцам зачистить опорник ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы группировки «Восток» рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться при зачистке опорного пункта ВСУ в Днепропетровской области, а также о хитростях, которые помогли им выполнить боевую задачу. Слова военнослужащих приводит Минобороны РФ.

«К лесополосе был трудный подход - работала артиллерия, дроны, FPV, сбросы. Но мы обошли, взяли опорный пункт в кольцо и зачистили его. Подходили по серости, когда на улице еще было плохо видно, и это сыграло нам в плюс. В сам штурм пошли уже на рассвете, когда местность стала просматриваться», - рассказал штурмовик с позывным Мэнни.

По его словам, бойцам сильно мешала поддержка боевиков с воздуха. Однако и беспилотники ВС РФ помогли штурмовикам, постоянно координируя их действия после воздушной разведки.

«Провели разведку местности, выявили до восьми военнослужащих противника и приняли решение действовать двумя двойками. Группы максимально скрытно подвели под контролем БпЛА и начали штурм», - добавил заместитель командира батальона с позывным Крым.

В результате штурма опорный пункт был зачищен, штурмовые группы закрепились на занятой позиции. Этот рубеж имел важное значение, поскольку через него проходила дорога к следующему населенному пункту, что позволяло развивать дальнейшее продвижение в Днепропетровской области.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Голубовка в ДНР.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.