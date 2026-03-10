Сооснователь «Эха Москвы» Игнатов скончался на 68-м году жизни

Один из основателей радио «Эхо Москвы» Сергей Игнатов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале его коллега Андрей Кравченко.

«Друзья. У нас горе. Умер Сергей Игнатов. Сергей был звукорежиссером «Эха Москвы» буквально с первого эфира и до последнего дня работы нашей радиостанции. Серега был одним из отцов-основателей «Эха», - написал Кравченко.

По его словам, последние три года продюсер боролся с онкологическим заболеванием, при этом сохраняя полную работоспособность и желание продолжать приносить пользу коллегам.

Кравченко рассказал, что недавно у Игнатова умер единственный сын. В то же время, еще жива его 98-летняя мать, уход за которой теперь будет осуществлять вдова Игнатова.

Отцами-основателями «Эха Москвы» считаются четыре Сергея: Корзун, Бунтман, Фонтон и Игнатов.