МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сооснователь «Эха Москвы» Игнатов скончался на 68-м году жизни

Звукорежиссер боролся с онкологическим заболеванием.
Константин Денисов 10-03-2026 04:05
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Один из основателей радио «Эхо Москвы» Сергей Игнатов умер на 68-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале его коллега Андрей Кравченко.

«Друзья. У нас горе. Умер Сергей Игнатов. Сергей был звукорежиссером «Эха Москвы» буквально с первого эфира и до последнего дня работы нашей радиостанции. Серега был одним из отцов-основателей «Эха», - написал Кравченко.

По его словам, последние три года продюсер боролся с онкологическим заболеванием, при этом сохраняя полную работоспособность и желание продолжать приносить пользу коллегам.

Кравченко рассказал, что недавно у Игнатова умер единственный сын. В то же время, еще жива его 98-летняя мать, уход за которой теперь будет осуществлять вдова Игнатова.

Отцами-основателями «Эха Москвы» считаются четыре Сергея: Корзун, Бунтман, Фонтон и Игнатов.

#в стране и мире #Эхо Москвы #радио #утрата
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 