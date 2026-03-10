В Испании раскритиковали Мерца за трусость перед Трампом

Вице-премьер Испании и министр труда Йоланда Диас подвергла резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца за молчание в Белом доме во время резких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида.

Трамп во время совместной пресс-конференции с Мерцем в Овальном кабинете Белого дома назвал Испанию «ужасным союзником» и «проигравшей», а также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Мадридом из-за отказа Испании предоставить базы Рота и Морон для ударов по Ирану.

Мерц в этот момент не отреагировал публично на критику в адрес Испании и даже поддержал замечания Трампа о том, что Испания - единственная страна НАТО, которая не согласилась увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Позже Мерц объяснил свое молчание тем, что не хотел усугублять ситуацию публично.

«Я не хотел углубляться в дискуссию публично, чтобы не провоцировать эскалацию ситуации», - заявил Фридрих Мерц.

Йоланда Диас в ответ на угрозы Трампа подчеркнула суверенитет Испании и отвергла любые шантаж или поучения.

«Испания - суверенная страна, мы не принимаем ни шантажа, ни поучений от агрессора», - заявила Йоланда Диас.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее выразил солидарность с председателем правительства Испании Педро Санчесом. Это произошло в свете угроз со стороны США разорвать торговые отношения. Макрон связался с Санчесом, чтобы выразить поддержку в ответ на меры экономического давления, объявленные Трампом.